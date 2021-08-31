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31.08.2021 22:55
Рубрика: Общество

Медучреждения Ивановской области получили машины

Текст: Мария Волкова, Михаил Сухарев, Татьяна Ткачёва
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Участковые врачи и фельдшеры в Ивановской области теперь могут быстро добираться до пациентов, а также привозить в глубинку лекарства. Медицинские учреждения региона недавно получили долгожданные машины.

Автопарк пополнили сразу 55 легковушек марок "LADA Гранта", "LADA Нива" и "УАЗ Патриот". Они поступили в различные районные больницы. А по стационарам Иванова распределены 16 автомобилей. Такой транспорт используют не только в районных центрах, но и в сельских амбулаториях, ФАПах и офисах врачей общей практики. Как сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области, с начала года это уже вторая поставка транспорта в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В регион прибыли 80 машин.

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Ставрополье тоже не осталось в стороне - в регион поступили 33 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, а также флюорографические и маммографические кабинеты. Один из лечебно-диагностических комплексов получила Георгиевская ЦРБ. "Передвижной флюорограф оснащен цифровым аппаратом, предназначенным для рентгенологических исследований грудной клетки в прямой и боковой проекциях, а также снимков черепа и позвоночника. Его работа может быть развернута всего за 10-15 минут", - рассказали "РГ" в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

А в нижегородскую областную больницу имени Семашко при поддержке нацпроекта поступили четыре цифровых мобильных диагностических комплекса на базе автомобиля КАМАЗ-4308. Современным многофункциональным комплексом для УЗИ-диагностики пополнилась и Вачская ЦРБ. Этот аппарат - кстати, последнего поколения - с цветным дисплеем, что делает диагностику более точной. Раньше в больнице была одна установка с черно-белым изображением, но проводить часть исследований на ней было просто невозможно, и пациентов приходилось направлять в соседний Павловский район. А теперь для работы с новой техникой появился и свой специалист - по программе "Земский доктор" он приехал из Нижнего Новгорода.

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