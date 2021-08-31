Мигранты в Москве в драках делят рабочие места

Участившиеся конфликты между представителями разных диаспор вызывают серьезную тревогу и у властей, и у обычных россиян.

"В последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. - Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом".

Мэр сообщил, полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Дан ход восьмистам уголовным делам, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в Россию.

Эксперты утверждают, что всплеск таких конфликтов связан с перераспределением рабочих мест. Закрылись многие предприятия, где трудились гастарбайтеры, выросли цены, зарплаты же остались прежними. А вот получить документы, дающие право работать в России, вдруг оказалось проще, чем раньше - миграционное законодательство стало либеральнее. И оставшиеся без работы трудовые мигранты стали демпинговать - соглашаться на более низкие зарплаты. Против таких "штрейкбрехеров" ополчились конкуренты.

Самая "свежая" драка произошла в столичном районе Некрасовка вблизи строительной площадки, расположенной на улице Маресьева. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в территориальный отдел 10 человек.