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31.08.2021 08:28
Рубрика: Власть

Московским водителям напомнили о возвращении школьников с каникул

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Активисты Южного округа провели акцию "Осторожно, дети!", цель которой - напомнить водителям о приближении нового учебного года: чтобы сохранить жизни и здоровье детей, нужно быть предельно осторожными на дорогах. Привлечь внимание решили к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице. Неподалеку расположены несколько школ и детских садов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Акцию прокомментировал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. "Это лишь один пешеходный переход без светофора, а их в Москве огромное количество, поэтому вся ответственность за безопасность на таких участках дороги лежит на водителях, которые не должны гонять, надеясь на то, что им повезет, и на самих маленьких пешеходах, которые, ступая на зебру, всегда должны оглядываться по сторонам", - отметил Нифантьев.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина считает, что подобные акции стоит распространить на все округа столицы. "Согласитесь, на многих улицах Москвы есть нерегулируемые переходы. Есть и такие, что расположены в непосредственной близости к школам. Еще раз напомнить водителям об их обязанностях - не будет лишним", - отметила она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что и родителям нельзя расслабляться - их дети должны хорошо знать правила поведения на дороге и вместе со взрослыми не раз и не два пройти маршрут до школы и обратно.

Ранее активисты Южного округа провели для детей урок безопасности дорожного движения. Дети учились соблюдать правила и переходить дорогу на оживленном перекрестке рядом со школой на пересечении Задонского проезда и улицы Красный луг, где жители добились установки светофора. В соответствии с принятым решением Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы светофор должен появиться в четвертом квартале текущего года.

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