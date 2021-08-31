Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы за голосование онлайн

До 100 тысяч призовых баллов, квартиры и машины смогут выиграть москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает портал mos.ru.

Подавать заявки на розыгрыш никуда не надо. Каждый проголосовавший становится его участником автоматически. Можно будет выиграть 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов. А потратить их предлагается у одного из 120 партнеров программы "Миллион призов", которая сопровождает в столице уже не первые выборы.

Например, среди партнеров программы - детские супермаркеты и магазины хобби, рестораны, в том числе и авторской кухни, сети цветочных магазинов и ювелирных компаний, аптеки и продуктовые магазины. Баллы также можно потратить на посещение Московского планетария, парка "Зарядье", мультимедийного центра "Союзмультпарк" и других интересных локаций. Можно пополнить баллами карту "Тройка" или потратить на благотворительность.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании и автоматически стать участником розыгрыша, нужно подать заявку на портале Госуслуг или в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Регистрация открыта до 13 сентября.