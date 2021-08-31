Названа дата первого листопада в Москве

Первый осенний листопад в столице пройдет 3 сентября. В этот день среднесуточная температура составит не более 10 градусов тепла, а это способствует замедлению фотосинтеза, говорит ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как только фотосинтез замедляется, листва начинает желтеть. Плюс ко всему именно 3 сентября в Москве ожидается довольно существенный ветер - в отдельных районах до 17 метров в секунду. В совокупности эти факторы приведут к тому, что москвичи увидят массовое падение листвы, утверждает синоптик.