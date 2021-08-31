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31.08.2021 17:22
Рубрика: Происшествия

Названы регионы, где в сентябре могут вспыхнуть лесные пожары

Текст: Алексей Дуэль
Высокая вероятность возникновения и распространения лесных пожаров в первый месяц осени отмечается в 23 регионах России, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Прогноз подготовлен специалистами ФБУ "Авиалесоохрана".
Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В Центральной России наиболее тревожной будет ситуация в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областях, на юге Калужской и Липецкой областей, на западе Белгородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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На Урале риск возгораний в лесах будет велик в южных частях Челябинской и Курганской областей.

На Юге наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Крыму, а также на севере Ростовской и Волгоградской областей.

В Поволжье в зоне риска находятся юго-запад Саратовской области, восток Оренбургской области и юг Башкирии. В Сибири - юго-восток Красноярского края и запад Иркутской области.

На Дальнем Востоке неблагоприятный прогноз развития ситуации на всей территории Еврейской автономной области, в западной и северной частях Хабаровского края, в южных частях Сахалинской области и Камчатки, в северо-западной части Приморья.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Воронежская область ЦФО Калужская область Лесные пожары

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