Названы регионы, где в сентябре могут вспыхнуть лесные пожары

Высокая вероятность возникновения и распространения лесных пожаров в первый месяц осени отмечается в 23 регионах России, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Прогноз подготовлен специалистами ФБУ "Авиалесоохрана".

В Центральной России наиболее тревожной будет ситуация в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областях, на юге Калужской и Липецкой областей, на западе Белгородской области.

На Урале риск возгораний в лесах будет велик в южных частях Челябинской и Курганской областей.

На Юге наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Крыму, а также на севере Ростовской и Волгоградской областей.

В Поволжье в зоне риска находятся юго-запад Саратовской области, восток Оренбургской области и юг Башкирии. В Сибири - юго-восток Красноярского края и запад Иркутской области.

На Дальнем Востоке неблагоприятный прогноз развития ситуации на всей территории Еврейской автономной области, в западной и северной частях Хабаровского края, в южных частях Сахалинской области и Камчатки, в северо-западной части Приморья.