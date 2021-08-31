Нововоронежская АЭС прошла международную экспертизу

С 13 по 27 августа 2021 года группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) во главе с руководителем команды партнерской проверки из Московского центра ВАО АЭС Максимом Дыроватым провела эксплуатационную партнерскую проверку.

За работой персонала наблюдали 12 экспертов ВАО АЭС, следили за осуществлением производственных и технологических процессов на всех действующих энергоблоках Нововоронежской АЭС и общестанционных системах. За две недели работы эксперты рассмотрели производственную деятельность Нововоронежской АЭС в 12 функциональных и межфункциональных областях: от ремонта и инженерной поддержки, до радиационной защиты и подготовки персонала.

Главная цель партнерской проверки - повышение безопасности и надежности АЭС, путем сравнения эксплуатации, с лучшими мировыми практиками и критериями, приведенными в документах ВАО АЭС. Суммарный опыт работы экспертов ВАО АЭС в атомной энергетике составил 390 лет и 335 партнерских проверок.

"Я рад, что долгожданная партнерская проверка Нововоронежской АЭС состоялась в очном формате. Работа проходила в духе открытости и сотрудничества, что способствовало получению достоверных и объективных результатов рассмотрения деятельности атомной станции", - отметил на заключительном совещании руководитель проверки Максим Дыроватый.

Первый заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Анатолий Кириченко подчеркнул, что на Нововоронежской АЭС присутствует "дух ВАО АЭС" - за последние 10 лет сотрудничества на атомной станции проведено 47 различных мероприятий, регулярно проводятся миссии технической поддержки. Все это помогает персоналу посмотреть на процесс эксплуатации свежим взглядом, увидеть свои слабые и сильные стороны. Он вручил первому заместителю главного инженера Нововоронежской АЭС Анатолию Федорову сертификат, подтверждающий, что партнерская проверка прошла успешно, без нарушений, в соответствии с нормами и правилами.

На итоговом совещании эксперты ВАО АЭС отметили открытость работников Нововоронежской станции, оперативное и полное предоставление необходимой информации, заинтересованность в сотрудничестве и конструктивное взаимодействие. По результатам партнерской проверки будет составлен подробный отчет, который на заключительном совещании по результатам партнерской проверки Нововоронежской АЭС будет передан руководству АО "Концерн Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.