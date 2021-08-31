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31.08.2021 14:18
Рубрика: Экономика

Платформу Чухлинка переименовали в Перово

Текст: Ирина Огилько

Платформу Чухлинка Казанского направления МЖД переименуют в Перово. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Станция была открыта в 1897 году и называлась Чухлинская. После революции название сократили до Чухлинки в честь одноименной деревни. В 2007 году на платформе был проведен капитальный ремонт. А в этом году принято решение переименовать платформу в Перово, в честь названия района.

Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан. По данным МЖД, ежедневно ей пользуется более 7,5 тыс. человек

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