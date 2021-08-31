Платформу Чухлинка переименовали в Перово

Платформу Чухлинка Казанского направления МЖД переименуют в Перово. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Станция была открыта в 1897 году и называлась Чухлинская. После революции название сократили до Чухлинки в честь одноименной деревни. В 2007 году на платформе был проведен капитальный ремонт. А в этом году принято решение переименовать платформу в Перово, в честь названия района.

Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан. По данным МЖД, ежедневно ей пользуется более 7,5 тыс. человек