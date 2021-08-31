Под Тверью при взрыве газа в доме пострадали два человека

В Тверской области при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека. ЧП случилось 30 августа в городе Красный Холм.

- По предварительным данным, пострадали два человека, частично разрушена внешняя стена здания, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В правительстве Тверской области рассказали, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, на вертолете они доставлены в Тверь, в областную клиническую больницу.

- Областному министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль вопрос медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, перед профильными ведомствами, руководством муниципального образования поставлена задача оказать помощь жильцам дома, в том числе в предоставлении временного жилья нуждающимся, - добавили в пресс-службе регионального правительства.

По данным РИА Новости, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного 12-квартирного негазифицированного кирпичного дома 1970 года постройки.