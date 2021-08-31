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Рубрика: Экономика

Проезд в Новой Москве стал дешевле

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 197(8548)
С 1 сентября десятки тысяч жителей Новой Москвы смогут экономить на проезде в "старый город". Мэр Сергей Собянин отменил зонирование для присоединенных территорий, и теперь население ТиНАО поедет по тем же тарифам, что и "старые" москвичи.

Пока что из Новой Москвы в "старую" проезд на автобусе стоит 60 рублей. В то время как между поселениями ТиНАО и в границах МКАД - 42 рубля. Тем, кто ездит так от случая к случаю, приходилось покупать два проездных, рассказали в пресс-службе департамента транспорта. Постоянные пассажиры, а это более 70 тысяч человек, покупали проездной билет ТАТ на месяц за 2070 рублей.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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"Формально это имело смысл - речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАД, - написал у себя в блоге мэр Сергей Собянин. - Тем не менее сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы". Новая Москва постепенно становится частью агломерации. Так что власти приняли решение отменить зонирование.

Это значит, что проезд в автобусе что по Новой Москве, что по "старой", что между ними будет стоить 42 рубля. Билет ТАТ на месяц за 1240 рублей с 1 сентября начнет действовать на всей территории города.

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