Садоводы недовольны ценами на свою продукцию

В регионах Центра России начинают созревать летние сорта яблок. Садоводы говорят, что жара им никак не помешала, урожай ожидается хороший, хотя на рекорды и не рассчитывают. Но это и хорошо, уверяют специалисты и вспоминают 2018 год, когда был большой урожай, да еще ранние сорта и зимние начали созревать почти одновременно - собирать не успевали, цена упала. В этом году садоводы яблоками обещают обеспечить. А вот на вопрос почем, пока отвечают уклончиво, мол, подорожают, но насколько - время покажет.

Старые сады отдыхают

- Все должно быть в норме. Тогда и садоводам хорошо, и покупателям, - рассуждает коммерческий директор тульского садоводческого хозяйства "Плава" Сергей Дудинов.

Впрочем, этот год тоже имеет свои особенности. Как пояснил президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин, в центральной зоне урожай яблок в этом году в основном на молодых деревьях, на старых - нет.

- Был перегруз в прошлые годы, старые сады отдыхают. Зато трех-четырехлетние сады дадут по 60-80 тонн на гектар, - пояснил эксперт. - Посмотрите только, какие у нас сады - как в Европе! И по качеству плоды не хуже. Вы говорите: дороже бананов. Так они и ценнее бананов! Наши яблоки - кладезь всего полезного. Главный мой совет: покупайте отечественные яблоки. Наша зона уникальна, здесь не требуется мощной обработки растений, поэтому нагрузка пестицидами на плоды значительно меньше, чем у импортных. Если у нас в центре России опрыскивают сады 8-10 раз, из них четыре раза до цветения, то в Польше - 25-30 раз за сезон, в Италии - до 40 раз. Поверьте, наши яблоки - самые чистые фрукты в мире.

Недовольны садоводы только ценами на свою продукцию.

- Она низкая. Но цены диктует рынок, посмотрим, как сложатся в этом году, - рассуждает Сергей Дудинов.

- Все дорожает. Цены на дерево, металл, шпалеру, пестициды выросли в разы, а яблоки мы должны продавать ниже себестоимости? - вторит ему Игорь Муханин.

Закрытие рынка для импорта на время, когда своего товара избыток, существенно поддержит небольшие хозяйства

По его словам, себестоимость яблок из-за роста цен в этом году выросла с прошлогодних 20-25 рублей до 30-35 рублей.

- Конечно, цену можем поставить любую, но кто купит? У людей из-за роста цен на все тоже денег нет. Желательно, чтобы на рынке сформировалась цена выше себестоимости. Будет дешевле - садоводческие хозяйства начнут разоряться. Желательно от 45 рублей и выше. Мы надеемся продать по 60-70 рублей за килограмм, - поясняет Игорь Муханин, создавший на Тамбовщине образцовую агрофирму "Садмашсервис".

Весь импорт пока не заменили

После введения санкций на европейские фрукты, отечественные аграрии начали активно закладывать сады. По словам президента Ассоциации садоводов России, все меняется в лучшую сторону, причем с хорошей динамикой. Так, ежегодно в стране закладывается по 15-16 тысяч садов. Сейчас как раз входят в силу сады, заложенные в 2012-2014 годах.

К примеру, в агрофирме "Плава" в 2016 году было 450 гектаров молодых садов. Сегодня, по словам, Сергея Дудинова, 800 гектаров. Если раньше были проблемы с хранением, то сейчас здесь могут хранить круглый год 8 тысяч тонн яблок. В Тульской области продолжают закладывать сады. Так, в прошлом году аграрная компания "Юкка Парк" подписала с правительством региона соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на сумму около 700 миллионов рублей. Речь о создании яблоневых садов площадью 250 гектаров а в Куркинском районе. В рамках проекта также будет построено плодохранилище на 5 тысяч тонн.

Увеличиваются площади под сады и в Рязанской области. Так, в крупнейшем садоводческом хозяйстве региона "Авангард" только в последние годы удалось заложить более 100 гектаров нового яблоневого сада с применением уплотненной технологии выращивания. Все сорта районированные, с хорошей сохранностью плодов. Все новые закладки производятся по интенсивной технологии, на низкорослых подвоях, с уплотнением деревьев до 1500 штук на 1 гектар. По словам специалистов, интенсивный сад ускоряет период вступления в плодоношение на 2-3 года, увеличивает урожайность с гектара, значительно повышает товарность продукции и упрощает уход за деревьями. В "Авангарде", к примеру, молодые сады закладываются с применением шланговой системы капельного полива под каждую яблоню.

В Калужской области процент сельхозпредприятий в общем объеме производства плодово-ягодной продукции уже больше единицы, как это было всего три года назад. Как рассказали в региональном минсельхозе, сады в регионе только закладываются, но процесс этот идет весьма активно. Так, начали продавать товарную продукцию в агрофирме "Зеленая линия". Примечательно, что здесь выращивают не только сорта, годные для длительного хранения, но и ранние яблоки.

Кстати, садоводы сегодня уже не так сильно жалуются на торговые сети, которые раньше предпочитали импортные яблоки отечественным. Крупные хозяйства имеют договоры с ритейлом о поставках своей продукции. К тому же многие имеют и собственные торговые точки. Но все же полностью заменить импорт пока наши садоводы не могут. По словам Игоря Муханина, ежегодная потребность в яблоках в нашей стране - 2-2,5 миллиона тонн, а производится только 1-1,5 миллиона.

- Порядка 500-600 тысяч тонн не хватает. Другое дело, когда - в сезон у нас яблочный профицит, - поясняет президент Ассоциации садоводов России. - Мы предлагаем на это время - с сентября по декабрь - закрывать ввоз в страну импортных яблок. Закрытие рынка для импорта на время, когда своего товара избыток, существенно поддержит небольшие садоводческие хозяйства. А после Нового года зарубежные компании будут конкурировать здесь уже только с крупными российскими производителями. А крупным это уже не страшно.

По словам Игоря Муханина, холодильных установок для хранения урожая у нас по-прежнему недостает. Особенно много теряют от нехватки мест для хранения малые садоводческие хозяйства. В Польше в свое время на бюджетные деньги построили порядка ста крупных холодильников специально для небольших фермерских хозяйств. Это оказалось серьезным стимулом для развития отрасли.

А наши фермеры еще и посадочный материал закупают за границей. А он дорожает вместе с курсом валют.

- За границу уходят миллиарды, - сетует Муханин. - Мы просим минсельхоз РФ о субсидиях тем, кто выращивает саженцы...

К слову, крупные хозяйства, такие, как тот же "Авангард" или "Плава", сами выращивают саженцы.

Не хватает... падалицы

Если свежими отечественными яблоками садоводы нас готовы обеспечить, то переработке по-прежнему российского сырья не хватает. Причина - нет технических яблок. Так, в "Плаве", например, по словам коммерческого директора Сергея Дудинова, нестандарт, который берет переработка, составляет порядка 15 процентов. В агрофирме Муханина падалица составляет и вовсе 2-3 процента. Сады интенсивных технологий позволяют получать исключительно продукцию отличного качества. На переработку такую не сдают - она хорошо продается в свежем виде и по хорошей цене. Садоводам невыгодно работать иначе: цены, по которым переработчики готовы брать техническое сырье, называют издевательскими.

- Технического яблока действительно дефицит. Но переработчики сами себя загнали в угол. В начале 2000-х годов в стране было много садоводческих хозяйств, но со старыми садами, которые в основном и дают некондиционные плоды. Они давали порядка 500-600 тысяч тонн яблок в год на переработку. Но промышленность покупала их по 2 рубля за килограмм. Это меньше себестоимости при минимальных затратах - за садом не ухаживать нельзя. В результате угробили техническую базу. Платили бы по 5 рублей, она бы сохранилась, - считает Игорь Муханин.

Генеральный директор рязанской компании "Фруктовые Сушки и PastiLab", специализирующейся на кондитерских изделиях из яблок, такие как пастила, повидло, чипсы, Илья Полковников рассказал, что местным сырьем не пользуется. Производство у него, как из свежих яблок, так и из яблочного пюре. Как правило, закупает на столичных оптовых базах. Говорит, что у местных яблок плотности не хватает. Если яблоки покупает, как местные, так и импортные, то пюре в основном отечественное.

- В последнее время хорошее пюре делают в Воронежской области, Краснодарском крае. Оно успешно конкурирует с сербским и иранским. Я бы сказал, что российское сейчас превалирует, - пояснил Илья Полковников. Впрочем, по его словам, та же пастила бывает разная, например, для белевской или коломенской годится местная антоновка. А вот кондитерские изделия из груши исключительно из импортного сырья. Местных практически нет на рынке.

Новый тренд в переработке яблок - производство из того, что сами и вырастили. По этому пути пошли такие крупные компании, как, например, "Сады Придонья". По словам Игоря Муханина, эти производители соков, скупили порядка 17 разорившихся садоводческих хозяйств и теперь выращивают на их базе сырье для своих цехов. Любопытно, что и сами садоводы склоняются к такому же алгоритму. Крупные агрофирмы пошли по пути создания собственных перерабатывающих отделений: чем сдавать свой некондиционный товар в переработку по дешевке, лучше продавать готовый продукт - варенье, яблочные чипсы, повидло.