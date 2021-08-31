Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове"

Москва 1 сентября окажется во власти циклона "Ове". По прогнозам, выпадет больше трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого пройдет через Москву. Как ожидается, в ночь с 31 августа на 1 сентября небо затянут многоярусные слоистые облака, начнется мелкий дождь. Утром в День знаний будет не больше 16-18 градусов тепла. Во второй половине дня термометры покажут примерно 18-20 градусов.

- В столице до 15:00 выпадет 13 мм осадков, а до 21:00 - еще 10 мм. Таким образом, пролог осени выльется общим суточным количеством осадков до 20-25 мм, что чуть более трети всего сентябрьского объема влаги или 2-2,5 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли.

Тишковец предупредил, что 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени.