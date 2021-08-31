Смоленский губернатор сломал ногу во время игры в баскетбол

Сложные переломы костей получил глава Смоленской области Алексей Островский. Он госпитализирован.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона, губернатор сломал правую ногу во время игры в баскетбол: кости треснули по спирали, сместились, образовалось множество осколков, один из них вошел в сустав.

"По словам врачей, это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги", - приводит агентство комментарий пресс-службы.

Алексей Островский уже перенес две операции. Впереди третья, самая трудная.

Обязанности главы региона временно исполняет заместитель губернатора Юрий Свириденков.