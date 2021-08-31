Смоленский губернатор сломал ногу во время игры в баскетбол

Новости

Половина школьников занимались летом и повторяли программу 14:46
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 14:46
На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе 14:37
В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине 14:12
Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре 14:12
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ 14:11
Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу 13:51
Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 13:37
Рубрика: Власть

Смоленский губернатор сломал ногу во время игры в баскетбол

Текст: Татьяна Ткачёва
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сложные переломы костей получил глава Смоленской области Алексей Островский. Он госпитализирован.

Матвиенко следит за здоровьем упавшего с самоката главы Кисловодска

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона, губернатор сломал правую ногу во время игры в баскетбол: кости треснули по спирали, сместились, образовалось множество осколков, один из них вошел в сустав.

"По словам врачей, это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги", - приводит агентство комментарий пресс-службы.

Алексей Островский уже перенес две операции. Впереди третья, самая трудная.

Обязанности главы региона временно исполняет заместитель губернатора Юрий Свириденков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты