Собянин: В Печатниках открылась новая школа искусств

Новости

"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 18:04
Рубрика: Власть

Собянин: В Печатниках открылась новая школа искусств

Текст: Любовь Проценко

На юго-востоке столицы в районе Печатники во вторник открылась детская школа искусств. Открылась не с нуля - 55 лет назад у ее истоков стоял кружок ремонтного предприятия аэропорта Внуково. Потом на его базе образовалась музыкальная школа, выпускники которой не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Школой искусств она стала совсем недавно - в августе этого года. Но еще более знаменательное событие и для тех, кто учится в этой школе, и для тех, кто преподает - это то, что впервые за всю свою историю она получила собственное здание.

Рафик Загрутдинов: В столичном районе Ховрино построят школу с планетарием

"Первого сентября у нас начинают работу не только детские сады и школы, но и учреждения дополнительного образования, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал поздравить коллектив школы с новосельем. - Творческое образование в Москве одно из самых больших в мире - около полумиллиона детишек занимаются им, в одних только школах искусств около ста тысяч детей. И, конечно, всю эту масштабную сеть надо подготовить к работе, чтобы она с самого начала учебного года приняла ребят". Глава города напомнил, что за последние годы в городе капитально отремонтированы и реконструированы 125 школ искусств, а семь построены заново.

Здесь же, на улице Гурьянова, 83а, все уже готово к занятиям. Прекрасное двухуровневое здание: на четыре и три этажа с двухсветным зрительным залом на 300 мест. Есть зал для уроков хореографии и ритмики, класс оркестровых занятий и классы для занятий на инструментах, музыкальной литературы и музыки, сольфеджио и хоровых занятий, изостудия и библиотека. Закуплены и новые великолепные инструменты. "Спасибо вам огромное за этот дворец, за этот подарок, - сказала основательница школы Тамара Караева, которая руководила ею 47 лет - с 1970 по 2017 год. - Я вот как раз хотела сказать и детям, и педагогам: беречь надо инструменты, каждую пылинку сдувать с таких прекрасных роялей из Японии".

"Рояли можно привезти и поставить на новом месте, но работать это не будет. Нужна история, традиции, педагогический коллектив… Тогда и рояли будут к месту", - сказал в ответ Собянин, вручая Тамаре Караевой благодарность мэра Москвы.

Приготовил Собянин сюрприз и всем учащимся музыкальных школ и школ искусств: объявил, что для поездок на концерты, фестивали и другие выездные мероприятия в Москве им теперь будут бесплатно выделяться первоклассные автобусы.

"Это важно с точки зрения безопасности, город у нас достаточно сложный для передвижения", - объяснил Собянин свое решение. На это директор школы Денис Гордеев заметил: "Теперь мы сможем дарить наше искусство не только жителям своего района, но и всем москвичам. Чаще давать концерты детям-инвалидам и пожилым людям".

Андрей Бочкарёв: Ледовый дворец для школы "Самбо-70" построят на юге-западе Москвы
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты