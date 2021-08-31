Собянин: В Печатниках открылась новая школа искусств

На юго-востоке столицы в районе Печатники во вторник открылась детская школа искусств. Открылась не с нуля - 55 лет назад у ее истоков стоял кружок ремонтного предприятия аэропорта Внуково. Потом на его базе образовалась музыкальная школа, выпускники которой не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Школой искусств она стала совсем недавно - в августе этого года. Но еще более знаменательное событие и для тех, кто учится в этой школе, и для тех, кто преподает - это то, что впервые за всю свою историю она получила собственное здание.

"Первого сентября у нас начинают работу не только детские сады и школы, но и учреждения дополнительного образования, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал поздравить коллектив школы с новосельем. - Творческое образование в Москве одно из самых больших в мире - около полумиллиона детишек занимаются им, в одних только школах искусств около ста тысяч детей. И, конечно, всю эту масштабную сеть надо подготовить к работе, чтобы она с самого начала учебного года приняла ребят". Глава города напомнил, что за последние годы в городе капитально отремонтированы и реконструированы 125 школ искусств, а семь построены заново.

Здесь же, на улице Гурьянова, 83а, все уже готово к занятиям. Прекрасное двухуровневое здание: на четыре и три этажа с двухсветным зрительным залом на 300 мест. Есть зал для уроков хореографии и ритмики, класс оркестровых занятий и классы для занятий на инструментах, музыкальной литературы и музыки, сольфеджио и хоровых занятий, изостудия и библиотека. Закуплены и новые великолепные инструменты. "Спасибо вам огромное за этот дворец, за этот подарок, - сказала основательница школы Тамара Караева, которая руководила ею 47 лет - с 1970 по 2017 год. - Я вот как раз хотела сказать и детям, и педагогам: беречь надо инструменты, каждую пылинку сдувать с таких прекрасных роялей из Японии".

"Рояли можно привезти и поставить на новом месте, но работать это не будет. Нужна история, традиции, педагогический коллектив… Тогда и рояли будут к месту", - сказал в ответ Собянин, вручая Тамаре Караевой благодарность мэра Москвы.

Приготовил Собянин сюрприз и всем учащимся музыкальных школ и школ искусств: объявил, что для поездок на концерты, фестивали и другие выездные мероприятия в Москве им теперь будут бесплатно выделяться первоклассные автобусы.

"Это важно с точки зрения безопасности, город у нас достаточно сложный для передвижения", - объяснил Собянин свое решение. На это директор школы Денис Гордеев заметил: "Теперь мы сможем дарить наше искусство не только жителям своего района, но и всем москвичам. Чаще давать концерты детям-инвалидам и пожилым людям".