Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября

Удаленно пополнить свои "Тройки" рекомендует департамент транспорта Москвы пассажирам метрополитена. По данным ведомства, утром 1 сентября у касс метро могут образоваться очереди из торопящихся на линейки школьников и их родителей, а также студентов.

В пресс-службе дептранса напоминают, что удаленно пополнить транспортную карту можно в приложении "Метро Москвы". Владельцы телефонов Android с модулем NFC смогут записать пополнение карты сразу с помощью смартфона, а пользователям Apple для этого нужно будет еще подойти к желтому терминалу в метро.