Компании, строящие жилье для сирот, получат преференции

Скандальных ситуаций вокруг жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не становится меньше несмотря на пристальное внимание к социальным программам. Очереди за положенными по закону квартирами до сих пор велики. Сегодня, когда на рынке жилья идут стремительные перемены, застройщики не спешат рыть котлованы под новые дома, а особенно социальные. Изменить ситуацию намерены законотворческими мерами.

"Пусть живут подальше"

Наиболее часто претензии от сирот поступают не к жилью, а к его отсутствию. Прокуратуры регионов реагируют на жалобы людей, которые ждут свои квартиры годами, суды встают на сторону обездоленных. Однако недавний случай в Белгороде удивил: жители двух улиц выступили категорически против строительства домов для сирот рядом с их жильем. Мотивировали тем, что и без вчерашних жителей интернатов, "обиженных родителями", в этих краях не хватает ни социальной, ни транспортной инфраструктуры, а инженерные сети настолько изношены, что возросшей нагрузки не выдержат.

Чиновники и представители строительных компаний напомнили: с социальным жильем и без того достаточно сложностей. На рынке строительных материалов продолжается своеобразный бум, цена растет на все без исключения, и как в этих условиях строить - большой вопрос. Власти не готовы приобретать квартиры по расценкам, хотя бы немного приближенным к рыночным, а строительные компании - возводить дома, которые принесут одни убытки.

Кроме того, современное жилье совершенно не подходит под социальные нормы: найти квартиру в 30 "квадратов" не то что в областных центрах, в поселках - нереально, да и устарело такое жилье морально лет десять назад. Ответы на все эти вопросы постарались дать на законодательном уровне, хоть немного разрешив проблемы застройщиков, муниципалитетов и самих сирот.

Сорок плюс

В Липецкой области право на получение квартир имеют свыше 1,7 тысячи человек из числа сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечить каждого квартирой - задача не из простых, особенно с учетом требований законодательства. Как оказалось, нормы, предусматривающие площадь квартиры для сироты не более 40 квадратных метров, существенно замедляла процесс приобретения жилья.

Строительные компании, которые возводят липецкие многоэтажки, отдают под социальные нужды лишь четверть построенного фонда. Остальные квартиры они продают на рыночных условиях, и до последнего времени эта форма сотрудничества власти и бизнеса всех устраивала. Однако теперь, когда спрос на малогабаритные квартиры стал специфическим, застройщики отдают предпочтение новым планировкам тех же однокомнатных квартир - самых востребованных. Как правило, площадь такой "однушки" доходит до 45 "квадратов" за счет просторной кухни, вместительного санузла и широкого коридора. И если этот тренд нельзя изменить, то нормативную базу решили усовершенствовать.

- Мы неоднократно увеличивали средства на обеспечение жильем сирот в областном бюджете. Софинансирование этой программы также идет из федеральной казны. Но возникли препятствия с освоением этих средств, так как на рынке жилья сегодня нет квартир подходящих параметров, отмечает спикер регионального парламента Павел Путилин. - Поэтому мы увеличиваем площадь до 45 метров, чтобы была возможность приобрести как можно больше жилья для данной категории.

Сколько квартир удастся купить в ближайшее время, в Липецкой области пока не говорят, однако, как отмечают эксперты, с утвержденными поправками качество жилья для сирот теперь будет на порядок выше.

В Курской области тоже изменили нормативную базу: с будущего года жилье детям-сиротам начнут выдавать муниципалитеты, а не региональная структура. Закупки шли через аукцион, и нередки были случаи, когда застройщики попросту отказывались участвовать в таких торгах: отдавать квартиры по предложенным бюджетом ценам в то время, когда на них растет спрос на рынке - работать в ущерб собственному бизнесу.

Теперь же муниципалитеты будут возводить жилье для сирот в плотном сотрудничестве с застройщиками. Выделяя землю под жилищное строительство, местные чиновники обязаны предусмотреть, сколько квартир в новом доме можно будет предоставить сиротам.

Параллельно утвердили преференции для строительных компаний. Те, кто возводит свыше 20 тысяч "квадратов" жилья, смогут получить землю без торгов, но в будущем отдать десятую часть фонда на социальные нужды.

Квартирный спрос

Уже в нынешнем году регионы выделяют колоссальные суммы на приобретение жилья для сирот. Миллиард рублей - в Курской области, почти на 200 миллионов дополнено финансирование этого направления на Белгородчине. Застройщики и в одном, и во втором регионе твердят: возводить квартиры для этой и других льготных категорий они готовы, но важно, чтобы и региональные власти шли навстречу в некоторых вопросах.

- Для каждой строительной компании важно снизить себестоимость квадратного метра, - отмечает представитель белгородских застройщиков Вадим Клет. - Льготное предоставление земли, строительство инженерных сетей - и вот все мы у цели.

Его коллеги отмечают: выкупная стоимость жилья для социальных нужд всегда делает его продажу неким альтруизмом, но бизнес согласен и на это при определенных преференциях со стороны региональных чиновников. И к слову, в той же Белгородской области, где в кризисное время для сирот строили не только квартиры, но и частные дома, вот такой госзаказ позволил и застройщикам пережить непростые времена на рынке, и сиротам стать настоящими хозяевами собственной усадьбы.

Теперь же, когда очередь здесь практически минимизировали, в регионе намерены возводить социальное арендное жилье: чтобы семьи, которые не имеют возможности взять даже ипотеку, не платили за аренду по рыночным ценам. Сообщество застройщиков к этой инициативе пока относится с осторожным оптимизмом: с одной стороны, это еще одна возможность для госзаказа, с другой - насколько выгодной она станет, пока неясно.

В Липецкой области тоже решили помочь сиротам с арендой. Им будут компенсировать затраты на съемное жилье: по восемь тысяч рублей в Липецке и Ельце, по пять - в других населенных пунктах области. В том, что эта поддержка будет востребована, сомнений не остается.