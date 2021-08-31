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31.08.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарёв: Строительство общественно-рекреационного комплекса у метро "Белорусская" завершится в 2023 году

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, общественно-рекреационный комплекс свяжет станцию метро "Белорусская" и инфраструктуру Белорусского вокзала.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Он рассказал: "В настоящий момент инвестор ведет строительство общественно-рекреационного комплекса, который свяжет инфраструктуру Белорусского вокзала и вестибюль станции метро "Белорусская", став частью большого транспортно-пересадочного узла.

По словам заммэра общая площадь здания - около 22 тыс. кв. метров, в него предусматривается три основных входа: два - со стороны площади Тверская Застава и еще один - с улицы Грузинский вал. Проект общественно-рекреационного комплекса реализуется силами инвестора - AFI Development.

"Пешеходные зоны будут пересекаться в атриуме, также в здании разместятся места для отдыха, магазины, сервисные центры, офисы, рестораны и кафе. Кроме того, посетители смогут попасть на эксплуатируемую крышу здания. Помимо улучшения пешеходного пассажирского трафика, строительство даст городу порядка 1 тысячи новых рабочих мест", - добавил Андрей Бочкарёв.

По словам главы Строительного комплекса, визуально здания вестибюля и вокзала объединит легкий стеклянный витраж. "Архитектурная концепция соответствует плавным арочным проемам метро и скругленным очертаниям Белорусского вокзала", - уточнил Андрей Бочкарёв.

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