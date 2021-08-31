В московском метро снова откроется "Каширская"

Станция "Каширская" московского метро полностью откроется для пассажиров с 1 сентября. Об этом в Telegram-канале департамента транспорта заявил заммэра Максим Ликсутов.

Более полугода на этой платформе не останавливались поезда, следующие в центр. Пассажиры были вынуждены ехать сначала на юг, на "Кантемировскую", а потом пересаживаться в обратном направлении. Это было необходимо, чтобы реконструировать "Каширскую" для интеграции в Большую кольцевую линию. Основные работы завершены.

"Еще нужно закончить переустройство инженерных систем, техпомещений в южном вестибюле и перехода между платформами", - сказал вице-мэр. Пассажиры смогут пользоваться 3 и 4 вестибюлями.