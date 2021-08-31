В московском метро ввели скидки на проезд по карте "Мир"

Для владельцев карты "Мир" поездки в московском метро, МЦК и МЦД станут дешевле с 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Разовая поездка при оплате "Миром" будет дешевле на 10 рублей. Если оплачивать проезд смартфоном, у которого в соответствующих приложениях привязана карта российской платежной системы, то скидка составит уже 20 рублей.

Сначала деньги спишутся по обычному тарифу, а сумма скидки вернется на карту через несколько минут.

- Видим, что пассажирам удобно оплачивать поездки банковскими картами: в 2020 году таким способом совершили более 52 млн проходов в метро. Поэтому уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить, - отметил заммэра Максим Ликсутов.

Акция продлится до конца этого года.