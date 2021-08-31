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31.08.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

В Москве на парковках обмазали солидолом 300 электросамокатов

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве на парковках на Ленинском проспекте и Крымском валу неизвестные обмазали солидолом электронную панель управления электросамокатов модели "Nine bot max pro". Всего было испорчено 300 машин. Специалисты выясняют, можно ли восстановить самокаты и какой причинен материальный ущерб.

В Подмосковье вандалы разгромили автобусную остановку

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что по этому факту начата проверка.

Рассматриваются несколько версий случившегося. Возможно, это происки конкурентов или месть кого-то из местных жителей, кому "самокатчики" причиняют неудобства. Не исключен также бытовой вандализм из хулиганских побуждений.

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