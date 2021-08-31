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31.08.2021 09:15
Рубрика: Власть

В Москве свыше 25 тысяч онкопациентов получают индивидуальное сопровождение

Текст: Любовь Проценко

Проект "Персональный помощник" был создан для сопровождения пациентов с подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом, чтобы человек не оставался один на один со своей болезнью и всегда мог рассчитывать на всестороннюю поддержку. Спустя год с начала работы проекта сопровождение персональных помощников получили уже свыше 25 тысяч пациентов, из них 12% пациентов уже прошли лечение и находятся на диспансерном наблюдении. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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"Мы понимаем, что человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью очень нужна поддержка. Именно для этого год назад мы запустили уникальный проект "Персональный помощник". Пациентам сообщают о возможности индивидуального сопровождения при первичном направлении к врачу-онкологу, и, если он соглашается, - за ним закрепляется специалист, который напоминает о записях к врачу и о ближайших исследованиях, уточняет самочувствие, помогает с маршрутизацией. Полгода назад проект полноценно начал работу во всех 11 округах Москвы. С тех пор количество пациентов с персональным сопровождение выросло в 4 раза и на сегодняшний день составляет уже более 25 тысяч человек",

В настоящее время сопровождение пациентов обеспечивают 69 сотрудников. Они помогают пациенту с записью на прием к врачу или на исследования, напоминают о дате визита, контролируют правильное ведение медицинской документации и решают возникающие проблемы. Если у пациента не подтвердилось злокачественное новообразование, то он перестает быть в "зоне сопровождения" персонального помощника.

В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения Москвы (ЕМИАС). Благодаря электронной медицинской карте, одному из ключевых сервисов ЕМИАС, пациентам нет необходимости приносить на приемы врачей результаты анализов или исследований. Они имеют онлайн-доступ ко всей необходимой медицинской документации: к выписным эпикризам из стационаров, протоколам осмотров амбулаторных приемов, протоколам онкоконсилиумов, результатам лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорография и др.), включая доступ к изображениям снимков и к многому другому.

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Благодаря ЕМИАС персональные помощники в удаленном доступе обеспечивают запись на прием к врачу и информирование пациентов по интересующим их вопросам.

Проект реализуется в рамках нового московского стандарта оказания онкологической помощи, утвержденного в конце 2019 года. С 2020 года в Москве функционируют шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей: диагностикой, хирургическим лечением, лучевой терапией, лекарственной терапией, диспансерным наблюдением и др. Все этапы оказания специализированной помощи осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

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