В Москве у пенсионера отобрали сумку с 1,4 миллиона рублей

Разбойное нападение произошло в Москве на Ореховом бульваре. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что преступник подошел сзади к 74-летнему москвичу и вырвал у него из рук портфель с деньгами - 1,4 миллиона рублей.

Один из прохожих побежал за нападавшим. Однако тот стал угрожать ему ножом и скрылся с деньгами.

"Разбойника задержали оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве. Взяли его на улице Маршала Тухачевского. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий. Часть похищенного изъята. Задержанный заключен под стражу.