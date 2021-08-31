В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили "РГ", что за семь месяцев этого года в списки невыездных включены более 16 тысяч алиментщиков. Еще 6 тысячам алиментщикам в столице запрещено садиться за руль.

"Алиментные платежи, перечисленные своевременно и в полном объеме, помогают полноценно подготовить ребенка к учебе в школе, - подчеркнули в ведомстве. - Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве уделяет особое внимание исполнению судебных решений, непосредственно затрагивающих права и интересы несовершеннолетних детей. По состоянию на 1 августа 2021 года на принудительном исполнении в структурных подразделениях ГУФССП России по г. Москве находится свыше 22 тысяч производств о взыскании алиментов".

Как рассказали в службе, в рамках исполнительных производств 3 343 должника объявлены в исполнительный розыск, из них установлено местонахождение 820 должников-граждан.