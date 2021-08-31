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31.08.2021 11:23
Рубрика: Экономика

В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону

Текст: Ирина Огилько

Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования".

Все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября. В общей сложности подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи нежилых зданий.

Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более десяти лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.

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