В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выставляет на торги пять земельных участков в Конаковском районе Тверской области, принадлежащие ПАО "Межтопэнергобанк".

Стоимость пять лотов площадью от 54,9 до 261,8 тысячи квадратных метров составляет 570,2 млн рублей. Начальная цена участков - от 73,4 до 167,9 млн рублей.

Прием заявок от покупателей стартует с 31 августа.

"Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу ПАО "Межтопэнергобанк" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме", - говорится в сообщении АСВ.