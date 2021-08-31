Видовые балконы над рекой появятся на набережных острова Балчуг

Три новые смотровые площадки над Москвой-рекой появятся на Раушской и Софийской набережных. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам проектировщиков, эти смотровые площадки были изначально в проекте благоустройства острова. Но долго шли согласования с различными ведомствами, в том числе федерального уровня. Тем не менее, балконы удалось согласовать.

"Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона перекликается с парящим мостом в парке "Зарядье", - рассказал "РГ" Роман Шурышкин, заместитель директора ГКУ "УКРиС". - По периметру площадок установим надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. Ограждения будут высокие и безопасные.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, на этих балконах предусмотрена система отведения дождевой воды. Рассчитаны конструкции на нахождение 7-10 человек одновременно. Полностью завершат работы по установке смотровых площадок над водой в начале сентября.