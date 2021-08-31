Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре

На дороги Москвы в сентябре вернутся миллионы новых пешеходов и автомобилей, что повлечет крупные заторы. Таким прогнозом поделился Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Главными факторами загруженности дорог станут начало учебного года, возвращение москвичей с удаленки в офисы, дорожные работы и особенности сентябрьской погоды. Количество машин на дорогах ежесуточно будет достигать 3,3 миллиона. Такая дорожная обстановка соответствует 8-9 баллам по шкале "Яндекс. Пробок".

До середины месяца также сохраняется вероятность серьезных пятничных пробок: люди по-прежнему стремятся на выходные за город. К тому же повысится заполняемость парковок: Москва возвращается к деловой жизни.