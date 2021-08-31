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31.08.2021 17:56

Воронежские депутаты передали канцтовары будущим первоклассникам

Акция "Собери ребенка в школу" традиционно прошла в Воронеже накануне нового учебного года по инициативе регионального отделения Российского детского фонда при поддержке депутатов областной думы. Первоклассникам из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также находящимся под опекой передали более ста наборов учебных принадлежностей. В комплекты входят ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, альбомы, дневники и другие канцтовары.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Подарки школьникам вручила 30 августа заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам, соучредитель местного отделения "Фонда защиты детей" Елена Губина. Она отметила, что в этом году семьи с детьми получили федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, но для многодетных и неполных семей дополнительная поддержка никогда не будет лишней.

- Скоро начнется новый, очень увлекательный этап вашей жизни, - обратилась Елена Губина к первоклассникам. - Пусть время учебы станет для вас интересным и полным открытий. Хочется пожелать вам найти новых друзей, смело и уверенно идти к своей цели, ничего не опасаясь. А родителям хотелось бы пожелать терпения, и пусть ваши дети дарят вам как можно больше радости своими успехами в учебе, спорте и творчестве.

В этом году школьные наборы будут переданы и подопечным кризисных центров имени Е. Ф. Романовой и "Ангел-хранитель". Кроме того, депутаты Воронежской областной думы оказали адресную поддержку семьям, где воспитываются школьники, в своих избирательных округах.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области 1 сентября откроются три новые школы

Напомним, что Воронежская областная дума более 18 лет помогает региональному отделению Российского детского фонда в реализации благотворительных и просветительских проектов. Депутаты оказывают поддержку одаренным детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам из неполных и многодетных семей. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, эти традиции будут сохранены, продолжится поиск новых форм работы.

Ежегодно ко Дню защиты детей парламентарии вместе с Детским фондом организуют тематические праздники, экскурсии и поездки для ребят, победивших на всероссийских и международных конкурсах, воспитанников детского дома Воронежа, школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, депутаты активно участвуют в благотворительных акциях и проектах, направленных на защиту детей и поддержку семейных ценностей.

Фото: Воронежская областная дума
Депутаты Воронежской облдумы получили около двух тысяч обращений

- Совместными усилиями представителей органов власти, педагогов и родителей важно формировать правильные условия для воспитания и развития детей. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы создать условия, которые помогут каждому ребенку выбрать свой путь, получить качественное образование, профессиональные знания, - отметил Владимир Нетесов.

В 2020 году в Воронежской области было создано региональное отделение Фонда защиты детей. В состав учредителей вошли председатель облдумы и попечительского совета воронежского отделения ООБФ "Российский детский фонд" Владимир Нетесов, депутаты Александр Пешиков и Елена Губина. Новая общественно-государственная организация будет работать на укрепление авторитета семьи, социального статуса детства, а также представлять интересы детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России.

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