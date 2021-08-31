Акваторию Авачинской бухты очистят от 46 затонувших судов

Еще 46 судов предстоит поднять со дна Авачинской бухты в Камчатском крае.

- Сейчас в процессе поднятия 23 судна. За текущий год мы удалили шесть судов, в процессе удаления "Ронд", он поднят, но пока утилизировать его не представляется возможным, - сказал зампред регионального правительства Сергей Миронов.

Он добавил, что в процессе утилизации находится еще один корабль - часть уже увезли на переработку.

Напомним, в России создают единый реестр затопленных кораблей, которые должны быть подняты. Кроме того, субъектам предстоит создать единую базу, где будут отражены наиболее эффективные пути утилизации судов. Это позволит оптимизировать расходы бюджета.