Минприроды запретит добычу золота в нерестовых реках на Камчатке

Минприроды запретит выдачу лицензий на добычу золота в нерестовых реках Камчатского края. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что развитие экологического туризма - одна из основных целей Минприроды. Так, на Камчатке реализуется проект, который позволит вывести туристический потенциал края на новый уровень - кластер "Три вулкана".

"Буквально в прошлую пятницу мы договорились с теми, кто взял лицензии, что они сдадут их в пользу государства и золото добывать в районе этих вулканов не будут, там будет создан туристический центр", - заявил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минприроды.

По его словам, сейчас Минприроды вместе с регионами решает давно наболевшие вопросы, которые не только не позволяли развивать экологический туризм, но и наносили вред окружающей среде.

"На протяжении многих лет регионом выдавались лицензии на добычу золота в реках. Мы приняли решение, с губернатором посоветовались и наложили мораторий на такую добычу до изменения законодательства", - сообщил Александр Козлов.

Так, министерство ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной части Камчатского края. После введения моратория на участки в указанных районах не будут выдаваться новые лицензии, проводиться аукционы.