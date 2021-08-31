Минтранс попросил больше денег на ремонт размытых дорог на Дальнем Востоке

Расходы на восстановление пострадавших из-за паводков дорог в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) нужно увеличить в шесть раз, считают в минтрансе. Работ по восстановлению дорог накопилось уже на миллиарды рублей.

"Минтрансом сформированы и направлены в Минфин России предложения об увеличении ежегодных средств на восстановление поврежденных в результате ЧС дорог в регионах с 450 млн рублей до 3 млрд рублей", - рассказали "РГ" в министерстве. В Минфине пояснили, что предложения Минтранса рассматриваются в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы.

В этом году в регионы уже направлено 1,45 млрд рублей федеральных средств на восстановление дорог, указывают в Минтрансе. Но с учетом чрезвычайных ситуаций прошлых лет на период с 2021 по 2023 год сложилась общая потребность в таком финансировании в размере 10 млрд рублей.

Вопрос о восстановлении дорог в ДФО рассматривали на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, прошедшем по поручению президента под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в июле. Как отметил глава правительства, сильные паводки летом охватили Забайкальский, Хабаровский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Пострадали десятки населенных пунктов, сотни домов. Повреждена и транспортная инфраструктура: 68 мостов и около 800 километров автодорог.

Ущерб составил 4,2 млрд рублей, озвучивал на совещании предварительные цифры министр транспорта Виталий Савельев. Тогда же он поднял вопрос о выделении дополнительного финансирования на восстановление. "Мы просили бы, чтобы не 500 млн рублей Минтрансу выделялось - эти деньги все равно "окрашены", а выделялось порядка 2 млрд рублей", - сказал Савельев. По его словам, около 2 млрд рублей еще не "закрыты" по восстановлению дорог с 2017 по 2020 год.

В августе вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке и поручил до 1 сентября восстановить разрушенные дороги и мосты. Проработать условия ежегодного финансирования восстановления дорог также было поручено до 1 сентября.

Решение проблемы восстановления дорог зависит не только от того, будут ли выделены дополнительные средства, говорит заместитель завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Эдуард Котлярский. Строить дороги изначально нужно с учетом особенностей ландшафта. Зачастую требуются геологические изыскания, которым сейчас не уделяется должного внимания, а цифровое моделирование не всегда позволяет правильно оценить риски. Негативные последствия чрезвычайных ситуаций усиливаются порой из-за не продуманной вырубки лесов. Реки меняют русла, затапливаются территории.