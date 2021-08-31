Непогода нарушила авиасообщение на Сахалине

Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским отменили из-за плохих метеоусловий. Как рассказали ТАСС в справочной аэропорта областного центра, авиасообщение по этому направлению прервалось в понедельник.

На острове был сильный дождь, гром и молнии. Другие рейсы через Южно-Сахалинск летали по расписанию. А вот самолет, который должен был отправиться в Александровск-Сахалинский, пришлось отменить. Это же воздушное судно позже должно было вылететь и в обратном направлении.

Точное число пассажиров, которым пришлось ждать вылета не озвучивалось. Известно, что никому из них не понадобилось размещение в гостинице.

Согласно информационному табло на сайте аэропорта Южно-Сахалинска, сегодня утром самолет в Александровск-Сахалинский вылетел.