Полиция Читы нашла подростков, сжегших книги у библиотеки

В Чите полицейские установили личности подростков, которые устроили костер из книг перед библиотекой на площади Декабристов. Ими оказались две девушки-подростка 14 и 17 лет.

Так как первая не достигла возраста привлечения к административной ответственности, протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей составлен на ее родителей.

"Для рассмотрения материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Родители 17-летней девушки, а также она сама будут также оштрафованы.

В действиях подростков правоохранители усмотрели признаки мелкого хулиганства.