Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке

Созданию новых городов на Дальнем Востоке нужно предпочесть реновацию существующих населенных пунктов. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" заявил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома Восточный. <...> Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города", - отметил Трутнев.

Среди городов, которые в первую очередь нуждаются в приведении в порядок, вице-премьер назвал Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и "другие столицы регионов". Он признал, что в настоящее время индекс качества городской среды на Дальнем Востоке существенно ниже среднероссийского.

Трутнев напомнил, что программа модернизации инфраструктуры ДФО предусматривает выделение и освоение более 100 млрд рублей за пять лет.