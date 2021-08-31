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Рубрика: Происшествия

Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна на 40 метров

Текст: Дина Непомнящая (Камчатский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Попытки достать со дна Курильского озера вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке наконец увенчались успехом. Воздушное судно удалось поднять на 40 метров и закрепить на понтонах.

О том, что спасательная операция движется к завершению, в ходе оперативного совещания сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Он рассказал, что к утру понедельника воздушное судно находилось в 570 метрах от берега, и в течение дня его старались подтащить как можно ближе к берегу.

На Камчатке продлили запрет на посещение озера, где упал Ми-8

- Дальше будет принято решение с использованием техники либо труда водолазов удалить его из акватории озера, - заявил Василевский.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежавший местной авиакомпании, потерпел крушение 12 августа. После падения он оказался на глубине 120 метров. Обнаружить его удалось вечером того же дня с помощью гидроакустического метода поиска. Масляных пятен на поверхности воды и характерного запаха нефтепродуктов замечено не было - это означало, что утечки топлива не произошло. Но поднять воздушное судно оказалось еще сложнее, чем извлечь из него тела восьмерых погибших. Пришлось не только применить глубоководные аппараты, но и привлечь военных и соорудить понтонные конструкции.

Начиная с 16 августа Ростуризм запретил туристические полеты в район Курильского озера - это сделано, чтобы не создавать помех работе спасателей и военных.

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