В бурятском поселке ввели режим ЧС из-за паводка

В Бурятии вышедшая из берегов река Селенга подтопила несколько населенных пунктов Кяхтинского района. Вода зашла в дома сел Хоронхой, Усть-Кяхта и Наушки. Паводок по реке пришел со стороны Монголии.

В Наушках ситуация наиболее сложная - там даже пришлось ввести режим ЧС. В селе подтоплены 52 дома и 70 придомовых территорий. Там, где раньше проезжали автомобили, теперь могут передвигаться только лодки. Из населенного пункта эвакуировали 11 человек, для них создан пункт временного размещения. Тем же, кто оставлять свои дома не пожелал, подвозят питьевую воду.

Власти региона уже пообещали, что в беде пострадавших не оставят. Чтобы просушить их дома до прихода холодов, в Наушки доставят тепловые пушки. Каждому, в чьи дома зашла вода, в зависимости от суммы ущерба выплатят от десяти до ста тысяч рублей. "Безусловно, будем помогать - в зависимости от ущерба выплатим компенсацию", - сказал глава республики Алексей Цыденов. По его поручению в региональные законодательные акты вносятся изменения, чтобы помощь получили все пострадавшие - независимо от того, есть ли у них правоустанавливающие документы на жилье. Дело в том, что в Наушках только пять из 52 домов имеют регистрацию.

- Список пострадавших для выплаты компенсаций будет составлять глава поселения, и для включения в этот реестр достаточно подтверждения о постоянном проживании от соседей, - сказал Алексей Цыденов.

В зоне подтопления также оказалось село Хоронхой. В него направлены сотрудники Бурятской поисково-спасательной службы. Сейчас на подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтеры.