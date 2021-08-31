В Хабаровске открылся форум "Амур - река жизни"

Межрегиональный форум "Амур - река жизни" начал свою работу в Хабаровске. В рамках дискуссий предстоит обсудить вопросы, связанные с экологическим состоянием реки и развитием рационального рыболовства. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Среди участников форума специалисты в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Института водных и экологических проблем ДВО РАН. К работе подключатся также руководители Федеральных агентств по рыболовству Илья Шестаков и агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и председатель Правительства РФ Виктория Абрамченко.

- Сегодня мы видим, что объемы вылова лососевых значительно снижаются, за пять лет они сократились вдвое. Поэтому необходимо принимать срочные комплексные меры для сохранения объемов вылова, а также для увеличения водных биологических ресурсов, - заявил во время открытия форума врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

После окончания работы форума будет представлен план действий, направленных на сохранение биоресурсов Амура.