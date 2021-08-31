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31.08.2021 22:20
Рубрика: Общество

В Магадане готовы ввести режим ЧС из-за мусора

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Магадан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Под угрозой настоящего мусорного коллапса оказался Магадан, жители которого жалуются на переполненные стихийные свалки и нехватку урн. Ситуацию усугубляют бездомные собаки, чайки и крысы, которые растаскивают с помоек съестное.

По словам директора административно-технической инспекции мэрии Магадана Тахира Кранина, в городе отмечено большое скопление крупногабаритных отходов: "За последние две недели мы выявили 20 таких свалок. Да, завалы раз в неделю вывозятся, но этого недостаточно".

Фото: iStock
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Как выяснилось, причина в том, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами со своей работой не справляется - у него не хватает техники и рабочих. Кстати, прошлым летом в городскую Думу поступило обращение того самого регоператора о критическом состоянии компании. По итогам 2019 года ее убытки составляли более 63 миллионов рублей. Среди причин безрадостной ситуации называлось снижение объемов ТКО, а также расходы, которые были предусмотрены законодательством, но в тарифе их не заложили.

- Я глубоко встревожен таким положением. И дело не только в неприглядном эстетическом виде свалок. Под угрозу ставится санитарно-эпидемиологическое благополучие города. Даем регоператору неделю на исправление положения. Если этого не случится, мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности к режиму ЧС, - отметил глава города Юрий Гришан.

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