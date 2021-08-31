За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 1162
2 Московская область 758
3 Свердловская область 516
4 Санкт-Петербург 513
5 Ростовская область 481
6 Пермский край 474
7 Воронежская область 463
8 Самарская область 441
9 Красноярский край 435
10 Нижегородская область 409
11 Иркутская область 395
12 Омская область 389
13 Челябинская область 376
14 Ставропольский край 356
15 Волгоградская область 349
16 Оренбургская область 342
17 Хабаровский край 313
18 Республика Башкортостан 302
19 Астраханская область 287
20 Республика Крым 281
21 Ульяновская область 280
22 Архангельская область 261
23 Алтайский край 248
24 Краснодарский край 247
25 Саратовская область 245
26 Тюменская область 244
27 Пензенская область 236
28 Республика Коми 235
29 Приморский край 233
30 Удмуртская Республика 227
31 Вологодская область 226
32 Липецкая область 212
33 Ленинградская область 202
34 Тверская область 191
35 Ярославская область 189
36 Калининградская область 181
37 Забайкальский край 181
38 Республика Дагестан 180
39 Новосибирская область 175
40 Владимирская область 174
41 Кемеровская область 174
42 Республика Карелия 173
43 Курская область 173
44 Брянская область 168
45 Севастополь 158
46 Мурманская область 157
47 Ханты-Мансийский автономный округ 147
48 Республика Саха (Якутия) 142
49 Белгородская область 142
50 Республика Хакасия 132
51 Смоленская область 132
52 Новгородская область 128
53 Амурская область 125
54 Курганская область 123
55 Чеченская Республика 123
56 Ивановская область 121
57 Рязанская область 115
58 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
59 Кировская область 112
60 Тульская область 112
61 Калужская область 109
62 Томская область 109
63 Республика Калмыкия 96
64 Костромская область 95
65 Республика Бурятия 91
66 Сахалинская область 90
67 Орловская область 90
68 Псковская область 88
69 Тамбовская область 88
70 Кабардино-Балкарская Республика 83
71 Республика Чувашия 78
72 Республика Северная Осетия-Алания 69
73 Республика Тыва 68
74 Республика Ингушетия 68
75 Республика Мордовия 68
76 Республика Марий Эл 59
77 Республика Адыгея 54
78 Камчатский край 49
79 Республика Татарстан 48
80 Карачаево-Черкесская Республика 46
81 Еврейская автономная область 38
82 Магаданская область 25
83 Ненецкий автономный округ 14
84 Республика Алтай 9
85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 918 965 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Алтай 0,04%
2. Москва 0,07%
3. Санкт-Петербург 0,09%
Москва 44
Краснодарский край 33
Свердловская область 32
Санкт-Петербург 31
Нижегородская область 29
Ростовская область 28
Пермский край 28
Красноярский край 25
Самарская область 23
Челябинская область 23
Республика Дагестан 22
Воронежская область 20
Ставропольский край 20
Саратовская область 20
Алтайский край 20
Московская область 19
Пензенская область 19
Тюменская область 18
Волгоградская область 16
Республика Крым 15
Республика Башкортостан 15
Удмуртская Республика 15
Брянская область 13
Новосибирская область 13
Астраханская область 12
Оренбургская область 12
Республика Хакасия 12
Республика Чувашия 11
Тульская область 10
Вологодская область 9
Республика Северная Осетия - Алания 9
Ульяновская область 9
Липецкая область 8
Мурманская область 8
Новгородская область 8
Чеченская Республика 8
Иркутская область 7
Курская область 6
Рязанская область 6
Смоленская область 6
Республика Коми 6
Омская область 6
Владимирская область 5
Ярославская область 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 5
Приморский край 5
Белгородская область 4
Ивановская область 4
Калужская область 4
Псковская область 4
Севастополь 4
Курганская область 4
Кемеровская область 4
Орловская область 3
Тамбовская область 3
Тверская область 3
Республика Адыгея 3
Республика Калмыкия 3
Республика Марий Эл 3
Республика Мордовия 3
Забайкальский край 3
Хабаровский край 3
Республика Карелия 2
Ненецкий автономный округ 2
Кировская область 2
Республика Алтай 2
Республика Бурятия 2
Республика Саха (Якутия) 2
Магаданская область 2
Архангельская область 1
Ленинградская область 1
Республика Ингушетия 1
Ханты-Мансийский автономный округ 1
Камчатский край 1
Амурская область 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 183 224 человека.
Москва 1914
Московская область 1482
Санкт-Петербург 1366
Чеченская Республика 721
Иркутская область 595
Нижегородская область 508
Свердловская область 461
Пермский край 455
Республика Крым 444
Красноярский край 439
Пензенская область 368
Ростовская область 365
Ханты-Мансийский автономный округ 342
Липецкая область 338
Севастополь 327
Оренбургская область 324
Хабаровский край 322
Республика Хакасия 317
Волгоградская область 303
Челябинская область 281
Тверская область 257
Самарская область 250
Вологодская область 236
Забайкальский край 212
Алтайский край 206
Ярославская область 199
Республика Карелия 192
Псковская область 189
Саратовская область 187
Кемеровская область 186
Республика Коми 182
Воронежская область 181
Ульяновская область 180
Белгородская область 179
Сахалинская область 176
Брянская область 174
Республика Дагестан 167
Удмуртская Республика 164
Астраханская область 162
Омская область 158
Архангельская область 157
Калининградская область 150
Тюменская область 143
Смоленская область 141
Ивановская область 137
Владимирская область 136
Калужская область 133
Республика Калмыкия 131
Курская область 125
Костромская область 112
Новосибирская область 106
Тульская область 104
Ямало-Ненецкий автономный округ 99
Приморский край 98
Кировская область 91
Новгородская область 88
Республика Башкортостан 87
Ставропольский край 83
Рязанская область 82
Ленинградская область 81
Курганская область 77
Республика Чувашия 70
Краснодарский край 68
Республика Алтай 61
Орловская область 58
Республика Мордовия 53
Томская область 53
Республика Марий Эл 38
Карачаево-Черкесская Республика 36
Мурманская область 33
Тамбовская область 32
Республика Адыгея 29
Кабардино-Балкарская Республика 27
Амурская область 27
Республика Бурятия 26
Еврейская автономная область 26
Республика Ингушетия 25
Камчатский край 20
Магаданская область 18
Республика Тыва 15
Республика Северная Осетия - Алания 13
Республика Саха (Якутия) 13
Чукотский автономный округ 8
Республика Татарстан 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 181 054.