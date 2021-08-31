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31.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 1162

2 Московская область 758

3 Свердловская область 516

4 Санкт-Петербург 513

5 Ростовская область 481

6 Пермский край 474

7 Воронежская область 463

8 Самарская область 441

9 Красноярский край 435

10 Нижегородская область 409

11 Иркутская область 395

12 Омская область 389

13 Челябинская область 376

14 Ставропольский край 356

15 Волгоградская область 349

16 Оренбургская область 342

17 Хабаровский край 313

18 Республика Башкортостан 302

19 Астраханская область 287

20 Республика Крым 281

21 Ульяновская область 280

22 Архангельская область 261

23 Алтайский край 248

24 Краснодарский край 247

25 Саратовская область 245

26 Тюменская область 244

27 Пензенская область 236

28 Республика Коми 235

29 Приморский край 233

30 Удмуртская Республика 227

31 Вологодская область 226

32 Липецкая область 212

33 Ленинградская область 202

34 Тверская область 191

35 Ярославская область 189

36 Калининградская область 181

37 Забайкальский край 181

38 Республика Дагестан 180

39 Новосибирская область 175

40 Владимирская область 174

41 Кемеровская область 174

42 Республика Карелия 173

43 Курская область 173

44 Брянская область 168

45 Севастополь 158

46 Мурманская область 157

47 Ханты-Мансийский автономный округ 147

48 Республика Саха (Якутия) 142

49 Белгородская область 142

50 Республика Хакасия 132

51 Смоленская область 132

52 Новгородская область 128

53 Амурская область 125

54 Курганская область 123

55 Чеченская Республика 123

56 Ивановская область 121

57 Рязанская область 115

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 112

59 Кировская область 112

60 Тульская область 112

61 Калужская область 109

62 Томская область 109

63 Республика Калмыкия 96

64 Костромская область 95

65 Республика Бурятия 91

66 Сахалинская область 90

67 Орловская область 90

68 Псковская область 88

69 Тамбовская область 88

70 Кабардино-Балкарская Республика 83

71 Республика Чувашия 78

72 Республика Северная Осетия-Алания 69

73 Республика Тыва 68

74 Республика Ингушетия 68

75 Республика Мордовия 68

76 Республика Марий Эл 59

77 Республика Адыгея 54

78 Камчатский край 49

79 Республика Татарстан 48

80 Карачаево-Черкесская Республика 46

81 Еврейская автономная область 38

82 Магаданская область 25

83 Ненецкий автономный округ 14

84 Республика Алтай 9

85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 918 965 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай 0,04%

2. Москва 0,07%

3. Санкт-Петербург 0,09%

За последние сутки подтверждено 795 смертей:

Москва 44

Краснодарский край 33

Свердловская область 32

Санкт-Петербург 31

Нижегородская область 29

Ростовская область 28

Пермский край 28

Красноярский край 25

Самарская область 23

Челябинская область 23

Республика Дагестан 22

Воронежская область 20

Ставропольский край 20

Саратовская область 20

Алтайский край 20

Московская область 19

Пензенская область 19

Тюменская область 18

Волгоградская область 16

Республика Крым 15

Республика Башкортостан 15

Удмуртская Республика 15

Брянская область 13

Новосибирская область 13

Астраханская область 12

Оренбургская область 12

Республика Хакасия 12

Республика Чувашия 11

Тульская область 10

Вологодская область 9

Республика Северная Осетия - Алания 9

Ульяновская область 9

Липецкая область 8

Мурманская область 8

Новгородская область 8

Чеченская Республика 8

Иркутская область 7

Курская область 6

Рязанская область 6

Смоленская область 6

Республика Коми 6

Омская область 6

Владимирская область 5

Ярославская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Приморский край 5

Белгородская область 4

Ивановская область 4

Калужская область 4

Псковская область 4

Севастополь 4

Курганская область 4

Кемеровская область 4

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Калмыкия 3

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 3

Забайкальский край 3

Хабаровский край 3

Республика Карелия 2

Ненецкий автономный округ 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Магаданская область 2

Архангельская область 1

Ленинградская область 1

Республика Ингушетия 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Камчатский край 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 183 224 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 624 человека:

Москва 1914

Московская область 1482

Санкт-Петербург 1366

Чеченская Республика 721

Иркутская область 595

Нижегородская область 508

Свердловская область 461

Пермский край 455

Республика Крым 444

Красноярский край 439

Пензенская область 368

Ростовская область 365

Ханты-Мансийский автономный округ 342

Липецкая область 338

Севастополь 327

Оренбургская область 324

Хабаровский край 322

Республика Хакасия 317

Волгоградская область 303

Челябинская область 281

Тверская область 257

Самарская область 250

Вологодская область 236

Забайкальский край 212

Алтайский край 206

Ярославская область 199

Республика Карелия 192

Псковская область 189

Саратовская область 187

Кемеровская область 186

Республика Коми 182

Воронежская область 181

Ульяновская область 180

Белгородская область 179

Сахалинская область 176

Брянская область 174

Республика Дагестан 167

Удмуртская Республика 164

Астраханская область 162

Омская область 158

Архангельская область 157

Калининградская область 150

Тюменская область 143

Смоленская область 141

Ивановская область 137

Владимирская область 136

Калужская область 133

Республика Калмыкия 131

Курская область 125

Костромская область 112

Новосибирская область 106

Тульская область 104

Ямало-Ненецкий автономный округ 99

Приморский край 98

Кировская область 91

Новгородская область 88

Республика Башкортостан 87

Ставропольский край 83

Рязанская область 82

Ленинградская область 81

Курганская область 77

Республика Чувашия 70

Краснодарский край 68

Республика Алтай 61

Орловская область 58

Республика Мордовия 53

Томская область 53

Республика Марий Эл 38

Карачаево-Черкесская Республика 36

Мурманская область 33

Тамбовская область 32

Республика Адыгея 29

Кабардино-Балкарская Республика 27

Амурская область 27

Республика Бурятия 26

Еврейская автономная область 26

Республика Ингушетия 25

Камчатский край 20

Магаданская область 18

Республика Тыва 15

Республика Северная Осетия - Алания 13

Республика Саха (Якутия) 13

Чукотский автономный округ 8

Республика Татарстан 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 181 054.

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