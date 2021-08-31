За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1162 2 Московская область 758 3 Свердловская область 516 4 Санкт-Петербург 513 5 Ростовская область 481 6 Пермский край 474 7 Воронежская область 463 8 Самарская область 441 9 Красноярский край 435 10 Нижегородская область 409 11 Иркутская область 395 12 Омская область 389 13 Челябинская область 376 14 Ставропольский край 356 15 Волгоградская область 349 16 Оренбургская область 342 17 Хабаровский край 313 18 Республика Башкортостан 302 19 Астраханская область 287 20 Республика Крым 281 21 Ульяновская область 280 22 Архангельская область 261 23 Алтайский край 248 24 Краснодарский край 247 25 Саратовская область 245 26 Тюменская область 244 27 Пензенская область 236 28 Республика Коми 235 29 Приморский край 233 30 Удмуртская Республика 227 31 Вологодская область 226 32 Липецкая область 212 33 Ленинградская область 202 34 Тверская область 191 35 Ярославская область 189 36 Калининградская область 181 37 Забайкальский край 181 38 Республика Дагестан 180 39 Новосибирская область 175 40 Владимирская область 174 41 Кемеровская область 174 42 Республика Карелия 173 43 Курская область 173 44 Брянская область 168 45 Севастополь 158 46 Мурманская область 157 47 Ханты-Мансийский автономный округ 147 48 Республика Саха (Якутия) 142 49 Белгородская область 142 50 Республика Хакасия 132 51 Смоленская область 132 52 Новгородская область 128 53 Амурская область 125 54 Курганская область 123 55 Чеченская Республика 123 56 Ивановская область 121 57 Рязанская область 115 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 59 Кировская область 112 60 Тульская область 112 61 Калужская область 109 62 Томская область 109 63 Республика Калмыкия 96 64 Костромская область 95 65 Республика Бурятия 91 66 Сахалинская область 90 67 Орловская область 90 68 Псковская область 88 69 Тамбовская область 88 70 Кабардино-Балкарская Республика 83 71 Республика Чувашия 78 72 Республика Северная Осетия-Алания 69 73 Республика Тыва 68 74 Республика Ингушетия 68 75 Республика Мордовия 68 76 Республика Марий Эл 59 77 Республика Адыгея 54 78 Камчатский край 49 79 Республика Татарстан 48 80 Карачаево-Черкесская Республика 46 81 Еврейская автономная область 38 82 Магаданская область 25 83 Ненецкий автономный округ 14 84 Республика Алтай 9 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 918 965 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,04% 2. Москва 0,07% 3. Санкт-Петербург 0,09% За последние сутки подтверждено 795 смертей: Москва 44 Краснодарский край 33 Свердловская область 32 Санкт-Петербург 31 Нижегородская область 29 Ростовская область 28 Пермский край 28 Красноярский край 25 Самарская область 23 Челябинская область 23 Республика Дагестан 22 Воронежская область 20 Ставропольский край 20 Саратовская область 20 Алтайский край 20 Московская область 19 Пензенская область 19 Тюменская область 18 Волгоградская область 16 Республика Крым 15 Республика Башкортостан 15 Удмуртская Республика 15 Брянская область 13 Новосибирская область 13 Астраханская область 12 Оренбургская область 12 Республика Хакасия 12 Республика Чувашия 11 Тульская область 10 Вологодская область 9 Республика Северная Осетия - Алания 9 Ульяновская область 9 Липецкая область 8 Мурманская область 8 Новгородская область 8 Чеченская Республика 8 Иркутская область 7 Курская область 6 Рязанская область 6 Смоленская область 6 Республика Коми 6 Омская область 6 Владимирская область 5 Ярославская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Приморский край 5 Белгородская область 4 Ивановская область 4 Калужская область 4 Псковская область 4 Севастополь 4 Курганская область 4 Кемеровская область 4 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Тверская область 3 Республика Адыгея 3 Республика Калмыкия 3 Республика Марий Эл 3 Республика Мордовия 3 Забайкальский край 3 Хабаровский край 3 Республика Карелия 2 Ненецкий автономный округ 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Республика Саха (Якутия) 2 Магаданская область 2 Архангельская область 1 Ленинградская область 1 Республика Ингушетия 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Камчатский край 1 Амурская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 183 224 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 624 человека: Москва 1914 Московская область 1482 Санкт-Петербург 1366 Чеченская Республика 721 Иркутская область 595 Нижегородская область 508 Свердловская область 461 Пермский край 455 Республика Крым 444 Красноярский край 439 Пензенская область 368 Ростовская область 365 Ханты-Мансийский автономный округ 342 Липецкая область 338 Севастополь 327 Оренбургская область 324 Хабаровский край 322 Республика Хакасия 317 Волгоградская область 303 Челябинская область 281 Тверская область 257 Самарская область 250 Вологодская область 236 Забайкальский край 212 Алтайский край 206 Ярославская область 199 Республика Карелия 192 Псковская область 189 Саратовская область 187 Кемеровская область 186 Республика Коми 182 Воронежская область 181 Ульяновская область 180 Белгородская область 179 Сахалинская область 176 Брянская область 174 Республика Дагестан 167 Удмуртская Республика 164 Астраханская область 162 Омская область 158 Архангельская область 157 Калининградская область 150 Тюменская область 143 Смоленская область 141 Ивановская область 137 Владимирская область 136 Калужская область 133 Республика Калмыкия 131 Курская область 125 Костромская область 112 Новосибирская область 106 Тульская область 104 Ямало-Ненецкий автономный округ 99 Приморский край 98 Кировская область 91 Новгородская область 88 Республика Башкортостан 87 Ставропольский край 83 Рязанская область 82 Ленинградская область 81 Курганская область 77 Республика Чувашия 70 Краснодарский край 68 Республика Алтай 61 Орловская область 58 Республика Мордовия 53 Томская область 53 Республика Марий Эл 38 Карачаево-Черкесская Республика 36 Мурманская область 33 Тамбовская область 32 Республика Адыгея 29 Кабардино-Балкарская Республика 27 Амурская область 27 Республика Бурятия 26 Еврейская автономная область 26 Республика Ингушетия 25 Камчатский край 20 Магаданская область 18 Республика Тыва 15 Республика Северная Осетия - Алания 13 Республика Саха (Якутия) 13 Чукотский автономный округ 8 Республика Татарстан 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 181 054. В центре Чумакова назвали сроки создания вакцины против "дельта"-штамма