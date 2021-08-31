Глав муниципалитетов в Чувашии обучат BIM-технологиям

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии определит руководителей городов и районов, которые пройдут обучения для внедрения BIM-технологий (Building Information Modeling). Соответствующее поручение дал глава республики Олег Николаев.

BIM - это компьютерное моделирование строительства здания, как единого целого. Проект представляет собой совокупность сведений, документов и материалов, включая компьютерную 3D-модель будущего объекта, которые собираются на всех этапах его жизненного цикла - от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса. Вся информация формируется в электронном формате, а при изменении какого-либо параметра, система автоматически пересчитает остальные данные вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

По словам Николаева, обучение чиновников, выступающих заказчиками по госконтрактам, необходимо "очень тщательно, углубленно, максимально широко и максимально быстро".

- Мы с вами неоднократно говорили о компетенциях в области проектирования. Эта тема злободневная: практически 99 процентов объектов, которые на сегодняшний день имеют недочеты, прежде всего, первым пунктом проблемы называют качество проектно-сметной документации. Документация, разработанная на основе BIM-технологий, 99 процентов этих ошибок должна исключить. Потому что она просто не будет давать возможности человеку ошибаться, иначе не выйдет готовый документ, - отметил глава республики.

В ближайшее время при Минстрое Чувашии будет сформирована рабочая группа по организации и ведению информационной модели объекта капитального строительств, а также начнется разработка соответствующей "дорожной карты".

Минстрой республики по поручению Николаева в следующем году должен как минимум несколько объектов реализовать по принципу контрактов жизненного цикла. В свою очередь, зампред правительства Чувашии - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов сообщил, что уже заключены договора на разработку документации с применением BIM-технологий по восьми объектам, в частности, по строительству с пятого по восьмой пусковых комплексов группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов. Дополнительно планируется заключить договора с применением технологии информационного моделирования в 2021 году еще по 15 объектам.