Казанскую гимназию № 175 преобразили после трагедии

В Казани к новому учебному году завершился капитальный ремонт гимназии № 175. Архитекторы и дизайнеры постарались максимально преобразить внешний вид и интерьеры школы, чтобы она не вызвала у детей и педагогов ассоциации с трагедией, произошедшей 11 мая.

Обновленную гимназию оценили президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Изменения здесь затронули все: пол, потолок, входные группы. Появились в школе бассейн, новая библиотека и зона для встреч.

Из класса на третьем этаже, где в основном шла стрельба, создали открытое пространство. Во дворе гимназии разбили сад памяти с девятью деревьями - по числу жертв трагедии. Их имена будут высечены у подножья деревьев на специальных конструкциях в течение месяца.

Рустам Минниханов поблагодарил учителей за четкие действия во время нападения на школу. Он уверен, что благодаря этому удалось избежать большего количества жертв. "Вы повели себя очень самоотверженно. Я считаю, что все вы - герои", - сказал президент РТ.

В День знаний гимназия распахнет свои двери для 1 054 школьников. Среди них 145 первоклассников. В прошлом учебном году здесь занималось 1 037 детей.

Напомним, власти Казани приняли решение, что с 1 сентября все школы города будут охранять сотрудники ЧОП. Средства на это выделят из местного бюджета