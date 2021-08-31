Путин обсудил с врио главы Ульяновской области строительство и инвестиции

Вписаться в федеральные программы, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, а также привлекать инвестиции, открывать новые производства и разбюрокрачивать строительство посоветовал президент Владимир Путин врио главы Ульяновской области Алексею Русских на встрече в Кремле.

"Знаю, что вы хотели начать с проблемных вопросов", - заметил Владимир Путин. Регион развит в экономическом, промышленном и социальном отношении, но требующих особого внимания тем очень много, подчеркнул он. "Хочется с позитива всегда, но есть и проблемы", - признал Алексей Русских. И начал с напряженной ситуации с коронавирусом. Хотя и добавил, что "есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато", и надежда, что скоро все пойдет на спад. "Население уже начинает понимать, что вакцинироваться нужно, понимает всю важность этого и потихонечку идет", - заявил он.

Несмотря на рост экономики, очень много проблем в социальной сфере. "Ежегодно мы теряем восемь тысяч человек населения. Это и отток из региона, это и превышение смертности над рождаемостью", - сообщил Русских. Есть проблемы с питьевой водой, оползнями. Очень низкие доходы населения - в среднем 24 300 рублей. "Уровень зарплат - 32 тысячи, практически один из самых низких в Приволжском федеральном округе, да и в целом по России", - обозначил докладчик. "Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов", - обрисовал варианты решения Путин.

Регион развит в экономическом, промышленном и социальном отношении, но требующих особого внимания тем очень много

Выслушав доклад, президент заметил, что в нем не были упомянуты обманутые дольщики. "И количество домов вам известно, и количество пострадавших людей известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми", - указал он. "Практически по каждому дому у нас есть дорожная карта и решение. Эта программа наша уже начала реализовываться", - заверил Русских. Врио губернатора надеется, что к концу 2022 года получится достроить большую часть домов, и к концу 2023-го проблема будет решена.

Президент также подчеркнул, что стройка в целом "припала", а говоря про индивидуальное жилищное строительство, сказал: "Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой". Русских поднял еще один вопрос: территория в Ульяновске, где в 2009 году горели и взрывались военные склады, сейчас огорожена, а надо бы там развивать город. "Это левый берег, это много микрорайонов", - уточнил он. Президент сказал подготовить предложения. "Это будет хорошая, перспективная работа с развитием города и социальной сферы", - считает он. "Если нужно что-то будет, обращайтесь", - добавил Путин. "Там саперы должны работать", - пояснил врио главы региона. "Да, конечно, нужно там все это зачистить", - согласился президент.

Официально

Президент подписал указы о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. В первом указе речь идет о прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов, о сотрудниках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также руководстве федеральной фельдъегерской связи. Второй указ обеспечивает выплату военнослужащим-контрактникам, а также курсантам, не заключившим контракт. Прибавку можно будет получить уже в сентябре, и она будет одинаковой - вне зависимости от званий и должностей. Из нее нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов, а также по приказам командиров.