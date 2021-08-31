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Текст:   Кира Латухина 
15:13 31.08.2021

Путин про обманутых дольщиков: Нужно напрямую работать с людьми

Вписаться в федеральные программы, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, и работать напрямую с людьми посоветовал президент РФ Владимир Путин врио главы Ульяновской области на встрече в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Выслушав доклад о развитии региона, глава государства заметил, что в нем не были упомянуты обманутые дольщики. "И количество домов вам известно, и количество пострадавших людей известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми", - заявил он.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Москве зафиксирован резкий рост дольщиков "нежилья"

"Практически по каждому дому у нас есть дорожная карта и решение. Эта программа наша уже начала реализовываться", - заверил Алексей Русских. "10 домов - это там, где застройщик признан банкротом, мы будем работать вместе с фондом обманутых дольщиков. Соответствующие договоренности уже есть, порядка трех миллиардов рублей будут вложены фондом, и дома эти будут достроены. Остальные будут достроены силами инвесторов и соинвесторов, в том числе при поддержке нашего регионального бюджета", - уточнил он.

Врио губернатора надеется, что к концу 2022 года получится достроить большую часть домов, и к концу 2023-го проблема будет решена.

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