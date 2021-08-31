Самарским медикам выделят по 10 тысяч рублей за труд в условиях пандемии

Всего на эти цели выделено 650 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, медики получат деньги уже до 10 сентября.
- Как известно, медицинские работники, которые трудятся в "красной зоне", имеют хорошую поддержку. Но это лето показало, что значительно выросла нагрузка узких специалистов амбулаторного звена. В условиях аномальной жары очень много пациентов приходят к кардиологам и неврологам, а после своих смен эти врачи садятся в прививочные кабинеты на осмотр людей, - пояснила главврач самарской горбольницы N7 Анна Дубасова.
Между тем ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе пока существенно не улучшается - цифры говорят сами за себя. Так, только 29 августа вирус обнаружили сразу у 436 больных. На конец августа привито уже более миллиона жителей Самарской области (или около 40% взрослого населения). А медсестры, врачи первичного звена в режиме нон-стоп оказывают помощь пациентам не только по своему профилю - все они подключились к вакцинации и диспансеризации.