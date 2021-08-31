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31.08.2021 00:48
Рубрика: Общество

Самарским медикам выделят по 10 тысяч рублей за труд в условиях пандемии

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Врачам, санитарам и медсестрам всех государственных медицинских учреждений Самарской области, а также водителям скорой помощи за борьбу с COVID и верность белому халату в сентябре из региональной казны выплатят дополнительные десять тысяч рублей.

Всего на эти цели выделено 650 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, медики получат деньги уже до 10 сентября.

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- Как известно, медицинские работники, которые трудятся в "красной зоне", имеют хорошую поддержку. Но это лето показало, что значительно выросла нагрузка узких специалистов амбулаторного звена. В условиях аномальной жары очень много пациентов приходят к кардиологам и неврологам, а после своих смен эти врачи садятся в прививочные кабинеты на осмотр людей, - пояснила главврач самарской горбольницы N7 Анна Дубасова.

Между тем ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе пока существенно не улучшается - цифры говорят сами за себя. Так, только 29 августа вирус обнаружили сразу у 436 больных. На конец августа привито уже более миллиона жителей Самарской области (или около 40% взрослого населения). А медсестры, врачи первичного звена в режиме нон-стоп оказывают помощь пациентам не только по своему профилю - все они подключились к вакцинации и диспансеризации.

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