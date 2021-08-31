В Чувашии проверили ход строительства спортобъектов по нацпроектам

На ряде спортивных объектов, которые возводятся по федеральным программам, необходимо мобилизовать все силы, чтобы успеть в срок. Об этом заявил министр физкультуры и спорта Чувашии Василий Петров во время инспекционного объезда строительных площадок.

Началась проверка со стадиона "Волга" в Чебоксарах, где возводится трехэтажный физкультурно-спортивный комплекс. В нем разместится 25-метровый бассейн, два спортивных зала для игровых видов, залы для тяжелой атлетики и единоборств, а также специализированный тир для стрельбы из лука и пневматического оружия.

В настоящее время рабочие завершили установку свай и приступили к устройству ленточных фундаментов и переносу теплотрассы. Уже поставлена транформаторная подстанция, которая будет обеспечивать электроснабжение комплекса.

- Здесь очень большой объем работ, нужно увеличить число рабочих на строительном объекте и мобилизовать все силы, чтобы успеть сдать объект в срок, - поставил задачу Петров.

В селе Ишлеи Чебоксарского района также ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса по федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Глава минспорта ЧР осмотрел, как идут работы на строительной площадке, пообщался со строителями, с которыми обсудил организационные и технические моменты, требующие доработки.

По этому же федеральному проекту идет масштабная реконструкция стадиона при Новочебоксарской средней общеобразовательной школе №8. Проектом предусмотрен стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками и секторами с синтетическим покрытием, несколько площадок для игровых видов спорта, комплекс уличных турников и тренажеров.

Основная часть работ по подготовке основания под будущий стадион и спортивные площадки уже выполнена, тем не менее, строительство идет с отставанием от графика. Министр потребовал увеличить темпы работ на объекте, а самым главным является закончить асфальтирование, пока позволяет погода.

Инспекционные объезды, по словам Петрова, будут продолжены.

Напомним, развитие массового спорта и физкультуры является одним из приоритетных направлений в Чувашии. В своем послании Госсовету глава республики Олег Николаев отмечал, что развитие инфраструктуры и поддержка перспективных направлений спорта, начатые в предыдущем году, должны быть продолжены.