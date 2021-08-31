В Чувашии увеличат число дистанционных услуг МФЦ

В многофункциональных центрах (МФЦ) Чувашии до конца этого года планируется начать оказывать 101 социально значимую услугу в дистанционном режиме.

Об этом на еженедельном совещании в доме правительства сообщил глава республики Олег Николаев.

- На сегодняшний день - у нас 200 услуг. 101 услуга - это 50 процентов услуг, которые люди могут получить, не посещая МФЦ. Это очень большое количество. С этим нам надо работать. А развитие такого направления предоставления услуг нам дает возможность не наращивать физические площади МФЦ, - отметил Николаев.

По его словам, услуги в дистанционном формате могут быть особенно востребованы среди граждан, которые активно пользуются электронными сервисами. Подобное решение глава региона поручил отразить в стратегии развития сети многофункциональных центров.

- Это большой резерв для того, чтобы разгрузить окна, когда люди физически не приходят за документами. И это надо активно продвигать, в том числе за счет различных сервисов. Как раз эти возможности надо доводить до людей, чтобы они знали, какие услуги можно будет получить дистанционно, - заявил Николаев, добавив, что при этом доступность сведений и получение необходимой информации и документов должна быть обеспечена также через единый канал "Госуслуг".

Напомним, Чувашия является участником программы по оптимизации процедур в МФЦ в рамках проекта "Эффективный регион". В этому году начата техническая реструктуризация Call-центра за счет внедрения системы исходящего обзвона и системы автоматических интерактивных автоответчиков (IVR) - "интерактивное голосовое меню". Уже на данный момент можно сказать о повышении эффективности работы центра, доля непринятых звонков с начала года снизилась с 16,2 процента до 7,3 процента.

Нагрузка перераспределилась и за счет альтернативных способов получения информации и большей информированности заявителей, которые стали получать информацию посредством портала МФЦ "Мои документы", соцсетей, прямых эфиров.

По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, уровень удовлетворенности граждан работой всех отделений МФЦ в Чувашии составляет 99,98 процента при плановых 90 процентах.

Между тем, новые многофункциональные центры будут открыты в Чебоксарах. Так, в настоящее время жители микрорайонов "Новый город", "Лента", "Солнечный" и "Садовый" для получения государственных услуг вынуждены отправляться в МФЦ на Эгерском бульваре, где из-за большого потока граждан образуются очереди. Время ожидания в этом МФЦ иногда достигает 40 минут, тогда как в среднем по республике оно составляет 2 минуты 55 секунд при нормативе не более 15 минут.

Как сообщил вице-премьер - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, окна МФЦ до конца года будут запущены в микрорайоне "Новый город" и поселке Сосновка.