В Городе Спутнике реконструируют набережную

В микрорайоне Город Спутник Пензенской области реконструируют набережную. О масштабных работах по продлению тропы здоровья и созданию новой инфраструктуры рассказали в строительном холдинге "Термодом".

- Сейчас протяженность набережной вокруг искусственного водоема составляет 3,2 километра, после ремонта она увеличится до шести километров. На правом берегу Суры планируется строительство обширной парковой зоны, спортивного комплекса, биатлонной трассы и детского гольф-клуба, - сообщили в пресс-службе компании. - Левый берег станет еще более привлекательным для жителей и гостей Города Спутника. Здесь появится парк деревянных скульптур, созданный по мотивам русского фольклора. Возле колеса обозрения установят хоккейную площадку. Со стороны улицы Алой спроектирован зеленый лабиринт из туй.

В центральной зоне набережной установят композицию "Солнечные часы". Она представляет собой разноуровневую площадку с изображением розы ветров высотой около восьми метров.

В нижней части набережной на полуострове планируется построить маяк с рестораном и смотровой площадкой и лодочную станцию с причалами.

Ожидается, что реконструкция набережной расширит возможности для семейного отдыха и занятий спортом. Сейчас в Городе Спутнике проживают более 40 тысяч человек, к окончанию реализации проекта население удвоится.

- Создание благоприятной среды для жизни людей - это обязанность застройщика и преимущество комплексной застройки территории. Мы придерживаемся принципа делать добротно, качественно и на долгие годы. Часто общаюсь напрямую с жителями микрорайона, чтобы узнать о насущных проблемах и принять по ним решения. Жизнь не стоит на месте, и мы тоже совершенствуемся. В плане развития благоустройства мы растем от двора ко двору, - говорит генеральный директор строительного холдинга "Термодом" Рафик Ибрагимов.

Многие, кто бывает на набережной Спутника, сравнивают ее с морским побережьем. Здесь так же красиво и свежо. Уникальный для региона объект "Термодом" построил за счет собственных средств. Масштабный социальный проект насыщен самыми разными объектами инфраструктуры. Здесь открыт и активно развивается парк аттракционов. Летом на набережной устанавливают батуты и качели, зимой - катки и горки, благоустроена тропа здоровья, где организованы дорожки для велосипедов и самокатов. Весь сезон работает благоустроенный песчаный пляж.

Но центром притяжения для всех гостей Города Спутника остается Фонтанная площадь. Амфитеатр собирает до тысячи человек. Здесь регулярно проводятся городские, областные и всероссийские конкурсы, фестивали, спортивные соревнования. С размахом отмечают городские и общероссийские праздники.

В Городе Спутнике прижилась традиция проводить праздники двора. Она начиналась для того, чтобы познакомить новоселов и показать, как весело можно проводить время с соседями по дому. Местным жителям эта традиция понравилась, они ее с удовольствием подхватили. Сразу два праздника двора состоялись в Городе Спутнике в августе. Жителей ждали веселые конкурсы, музыкальные номера, розыгрыш подарков, пенная дискотека и большой торт.

- Большое спасибо за такой праздник, дети очень довольны, да и мы никак не ожидали подобного. Получилось отличное мероприятие, - отмечали гости праздника.

Город Спутник - развивающийся микрорайон, где не останавливаются на достигнутом, а ставят новые амбициозные планы и их осуществляют.