В Кировской области найдено тело девушки, пропавшей 6 лет назад

В Кировской области обнаружено тело, предположительно, оно принадлежит 17-летней девушке из Омутнинского района, пропавшей 7 сентября 2015 года.

Информация о завершенных поисках появилась в волонтерском сообществе "Отряд по поиску несовершеннолетних "Первый". Там же сообщается, что в 2015 году в день исчезновения девушка направлялась в больницу, домой оттуда не вернулась.

В СК по Кировской области "РГ" подтвердили информацию о том, что найденное тело предположительно принадлежит той самой девушке. Однако окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам. "Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней, продолжается", - подчеркнули в ведомстве.