В Самаре реконструируют исторический корпус педагогического вуза

В конце августа в регионе с рабочим визитом побывал министр просвещения России Сергей Кравцов, который посетил и старейший Самарский государственный социально-педагогический университет. Гостю представили амбициозный проект по реконструкции главного исторического корпуса вуза: амфитеатр возле входа, огромная библиотека, совмещенная с коворкингом, большой концертный зал. Министр удивился и обещал помочь с софинансированием с федерального уровня.

Проект предполагает, что исторический облик вуза сохранят, но при этом вдохнут в него современный функционал и актуальный дизайн.

В первую очередь изменится территория перед корпусом на улице Максима Горького. Там планируется создать открытое пространство - с зонами для встреч и общения, необычными арт-объектами, функциональными сиденьями и столами. Амфитеатр станет местом притяжения для студентов и преподавателей.

- Мы хотим, чтобы учащиеся могли использовать территорию возле вуза по максимуму. Готовиться к лекциям, болтать на переменах, проводить мастер-классы или другие мероприятия. Это будет свободное для творчества и обучения пространство, которые мы сделаем в лучших традициях зарубежных университетов, - рассказал проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев.

Капитальный ремонт планируется и внутри корпуса. Здесь будет много прозрачных окон, "тёплого" дерева и "воздуха". Коридоры, также как и пространство перед вузом, станут функциональными: здесь можно будет с пользой проводить время между парами. Полностью преобразится и библиотека, в фонде которой более 25 тысяч редких книг. Академическую тишину сменит активная студенческая жизнь. Библиотеку совместят с коворкингом, так что здесь можно будет проводить время за обсуждениями проектов. Впрочем, и места для вдумчивого уединенного чтения тоже сохранят.

- Чтобы учить детей и изменять отношение к образованию в наших школах - нужны условия для обучения педагогов. Уверен, что современное, комфортное и динамичное пространство вуза даст вдохновение и новые идеи нашим студентам, - резюмировал Александр Милеев.

После презентации концепции реконструкции СГСПУ министр просвещения РФ Сергей Кравцов остался в приятном удивлении. Он выразил уверенность, что уникальное здание необходимо сохранить и пообещал помочь с выделением средств софинансирования и иными мерами поддержки со стороны Федерации. Также глава ведомства напомнил, что уже в этом году в помощь педагогическим вузам страны выделено пять миллиардов рублей. В следующем году направят еще столько же. Ведь будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях.

В ближайшее время начнутся проектные работы. После этого региональные власти будут предметно обсуждать с федеральным ведомством объемы необходимой поддержки.

Справка "РГ"

В 2021 году Самарскому государственному социально-педагогическому университету исполняется 110 лет. За это время в стенах вуза прошли обучение более 85 тысяч специалистов. Сейчас в университете учатся около 5,5 тысяч студентов. В структуре вуза - 10 факультетов, 30 кафедр, 12 научных школ, 15 лабораторий и центров.