В Сызрани при замене канализации нашли 120-летнюю деревянную трубу

Новости

На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону 15:01
Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны 14:59
На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином" 14:47
Половина школьников занимались летом и повторяли программу 14:46
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 14:46
На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе 14:37
В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине 14:12
Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре 14:12
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ 14:11
Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу 13:51
Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 14:56
Рубрика: Общество

В Сызрани при замене канализации нашли 120-летнюю деревянную трубу

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В городе Сызрань Самарской области при замене канализационных труб обнаружили участок деревянной трубы, которой примерно 120 лет, рассказали "РГ" в "Сызраньводоканале."

Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией

Находку для музея ЖКХ нашли случайно, когда специалисты полностью меняли коммуникации на улице Ульяновской. Дело в том, что раньше в купеческом городе была проложена деревянная канализация. Ее поставили еще в 1900 году.

Конечно, деревянные трубы постепенно заменяли. Но вот участок напротив гостиницы "Чайка" до сих пор остался невредим. Поэтому специалисты нашли раритет только при комплексной полной замене коммуникаций.

Получается, что извлеченная деревянная труба диаметром 200 миллиметров прослужила более 120 лет, удивляются коммунальщики. Вид у нее был, конечно, непрезентабельный, сверху была обмотка. Прочность дереву придавала специальная пропитка.

Сейчас на участке исторической канализации уже поставлены пластиковые современные трубы.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты