В Сызрани при замене канализации нашли 120-летнюю деревянную трубу

В городе Сызрань Самарской области при замене канализационных труб обнаружили участок деревянной трубы, которой примерно 120 лет, рассказали "РГ" в "Сызраньводоканале."

Находку для музея ЖКХ нашли случайно, когда специалисты полностью меняли коммуникации на улице Ульяновской. Дело в том, что раньше в купеческом городе была проложена деревянная канализация. Ее поставили еще в 1900 году.

Конечно, деревянные трубы постепенно заменяли. Но вот участок напротив гостиницы "Чайка" до сих пор остался невредим. Поэтому специалисты нашли раритет только при комплексной полной замене коммуникаций.

Получается, что извлеченная деревянная труба диаметром 200 миллиметров прослужила более 120 лет, удивляются коммунальщики. Вид у нее был, конечно, непрезентабельный, сверху была обмотка. Прочность дереву придавала специальная пропитка.

Сейчас на участке исторической канализации уже поставлены пластиковые современные трубы.